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12:45, 28 августа 2024 года Должникам придется платить больше: «Неоплата коммунальных услуг обойдется еще дороже» Изменения внесены в Налоговый кодекс РФ.



Фото: архив "Вестей"

В Налоговый кодекс РФ внесены изменения, которые многократно повышают госпошлины при судебном взыскании долгов за жилищно-коммунальные услуги. Эти поправки вступят в силу 8 сентября 2024 года.



При взыскании долгов за вывоз мусора через суд взыскивается не только основной долг и пени, но и госпошлина, которую оплатил истец. Если раньше эта сумма была сравнительно небольшой, то теперь она увеличивается во много раз, что в некоторых случаях может быть сопоставимо с суммой самого долга.



Так, для физических лиц, сумма долга которых до 100 тыс. руб., госпошлина увеличится в 10 раз: при подаче искового заявления — с 400 до 4000 руб., а при подаче заявления на выдачу судебного приказа — с 200 до 2000 руб.



Для юридических лиц с аналогичной суммой долга госпошлина при подаче искового заявления возрастет с 2 до 10 тыс. руб., а на выдачу судебного приказа с 1 до 8 тыс. руб.



Регоператор рекомендует проверить свои счета и погасить задолженность вовремя, чтобы избежать ситуации, когда придется не только уплатить основной долг, но и понести значительные расходы на оплату госпошлины.



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