|
|Главная » Новости
11:30, 29 августа 2024 года
В Орловской области усилили контроль за оборотом оружияНеобходимые меры принимают перед началом учебного года.
Фото: архив
В преддверии начала учебного года и Единого дня голосования в Орловской области усилили контроль за оборотом оружия. Организованы дополнительные проверки владельцев гражданского оружия, юридических лиц, занимающихся продажей оружия, и комнат хранения оружия в частных охранных организациях.
Заместитель начальника ЦЛРР территориального управления Росгвардии полковник полиции Сергей Кутепкин рассказал, что пристальное внимание уделяется физическим и юридическим лицам, проживающим или осуществляющим свою деятельность в радиусе 500 метров от образовательных учреждений и избирательных участков.
В пресс-службе регионального Управления Росгвардии напоминают о необходимости строгого соблюдения требований законодательства.
Сергей Мерцалов