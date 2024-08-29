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11:30, 29 августа 2024 года В Орловской области усилили контроль за оборотом оружия Необходимые меры принимают перед началом учебного года.



Фото: архив

В преддверии начала учебного года и Единого дня голосования в Орловской области усилили контроль за оборотом оружия. Организованы дополнительные проверки владельцев гражданского оружия, юридических лиц, занимающихся продажей оружия, и комнат хранения оружия в частных охранных организациях. Заместитель начальника ЦЛРР территориального управления Росгвардии полковник полиции Сергей Кутепкин рассказал, что пристальное внимание уделяется физическим и юридическим лицам, проживающим или осуществляющим свою деятельность в радиусе 500 метров от образовательных учреждений и избирательных участков. В пресс-службе регионального Управления Росгвардии напоминают о необходимости строгого соблюдения требований законодательства.





Сергей Мерцалов



