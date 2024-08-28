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15:30, 28 августа 2024 года Орловцам напомнили о первых признаках инфаркта и инсульта При их появлении нужно срочно обратиться к врачу.







Орловцам напомнили о первых признаках инфаркта и инсульта. К сожалению, сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности в нашем регионе. Однако есть возможность предотвратить развитие инфаркта и инсульта на ранней стадии, если вовремя обратить внимание на тревожные симптомы и обратиться к врачу. Орловский региональный сосудистый центр оказывает помощь в таких случаях. О том, когда нужно незамедлительно вызывать скорую помощь, расскажет Елена Литинская.





Елена Литинская



