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11:29, 28 августа 2024 года Орловчанка на "Ладе" врезалась в столб Девушке потребовалась госпитализация.



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

27 августа на трассе "Орел-Брянск" произошло ДТП. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 28-летняя автомобилистка врезалась в столб. Инцидент случился около двух часов дня. Девушка управляла автомобилем марки "Лада", двигаясь со стороны Орла в направлении Брянска.



На 2-м километре трассы она сначала наехала на бордюр, а затем протаранила опору линии электропередачи. Пострадавшую госпитализировали.





Сергей Мерцалов



