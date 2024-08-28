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11:29, 28 августа 2024 года
Орловчанка на "Ладе" врезалась в столбДевушке потребовалась госпитализация.
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области
27 августа на трассе "Орел-Брянск" произошло ДТП. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 28-летняя автомобилистка врезалась в столб.
Инцидент случился около двух часов дня. Девушка управляла автомобилем марки "Лада", двигаясь со стороны Орла в направлении Брянска.
На 2-м километре трассы она сначала наехала на бордюр, а затем протаранила опору линии электропередачи. Пострадавшую госпитализировали.
Сергей Мерцалов