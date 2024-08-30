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16:30, 28 августа 2024 года Орловского добровольца представили к награде Минобороны РФ Гошгар Искяндаров удостоен медали за мужество, смелость и отвагу.



Фото: тг-канал "Дружина добрых дел"

Заместитель командира "Бригады Катукова" и основатель группы "Дружина Добрых Дел" Гошгар Искяндаров получил медаль Министерства обороны РФ. Орловский дружинник удостоен этой награды за мужество, смелость и отвагу, которые он проявил, доставляя гуманитарный груз в зону СВО. Об этом сообщает тг-канал "Дружина добрых дел". 21 августа вблизи города Льгова в Курской области противник атаковал российских военнослужащих с помощью беспилотника. В этот момент рядом с местом удара находился Гошгар Искяндаров. Один из солдат получил осколочное ранение. Первую помощь ему оказал орловский доброволец. Он наложил жгут, ввел обезболивающее, обработал и перевязал рану, а также помог с эвакуацией пострадавшего.





Сергей Мерцалов



