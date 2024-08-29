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9:50, 29 августа 2024 года Орловец Эдуард Трояновский провел мастер-класс для детей из ЛНР В новый регион чемпион мира по боксу приехал с гуманитарным грузом.



Фото: администрация города Орла

Чемпион мира по боксу Эдуард Трояновский провел мастер-класс для детей из ЛНР. В новый регион он приехал с гуманитарным грузом и посетил местную спортшколу. Цель визита - поделиться спортивным опытом и пообщаться с детьми на равных.



- Я провел полноценную тренировку, на которой мы отрабатывали комбинации, удары и провели вольные бои, - рассказал Эдуард. администрации города Орла. После завершения мастер-класса воспитанники спортшколы ЛНР не спешили расходиться. Они активно задавали вопросы о тактике ведения спарринга, интересовались, сколько тренировок нужно для подготовки к соревнованиям и чемпионатам, и обсуждали множество других тем. Об этом сообщили в пресс-службе





Сергей Мерцалов



