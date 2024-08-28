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12:00, 28 августа 2024 года

Залегощенский район встречает переселенцев из Курской области

Здесь нашли приют несколько десятков человек.



Залегощенский район предоставляет убежище переселенцам из новых регионов и приграничных территорий. Здесь нашли кров жители ДНР и ЛНР. Приехали сюда и куряне.

Семья Богомазовых с внуком прибыли из Суджи. Они рассказали, что от обстрелов прятались в подвале. Лидия Соколенко из Беловского района Курской области тоже покинула свой дом после объявления об эвакуации. Она взяла с собой двух дочерей и трех внуков. Теперь они вместе живут в ПВР. 

В Залегощенском районе планируют подготовить дополнительные места для размещения беженцев. Уже идет работа по переоборудованию местной гостиницы под временное жилье со всеми удобствами. Еще 30 мест планируют предоставить в детском саду в селе Казарь.


Татьяна Тимохина
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