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10:20, 28 августа 2024 года

Полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев посетил Орел

Он пообщался с курянами в ПВР.

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

27 августа полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев посетил Орловщину с рабочим визитом. Он побывал в общежитии Орловского государственного университета, где проживают вынужденные переселенцы из Курской области.
 
В этом ПВР находятся 55 человек, из них 22 ребенка и студента, а также 14 пенсионеров и инвалидов. Со 2 сентября пять школьников будут учиться дистанционно в курских школах, а еще шесть - определяются с местом дальнейшего обучения в Орловской области. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона
 
Игорь Щеголев поблагодарил социальные службы, власти и жителей региона за помощь вынужденным переселенцам и содействие в решении их вопросов. В свою очередь, глава региона Андрей Клычков отметил, что работа по координации помощи беженцам ведется на площадке "Патриот-57", а также через телеграм-канал "Орловский тыл".



Сергей Силаев
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