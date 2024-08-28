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9:25, 28 августа 2024 года Орловцам напомнили правила поведения в жаркую погоду В ближайшие дни температура воздуха будет выше нормы на 7-8 градусов.



Фото: архив

В Орловской области с 28 августа по 1 сентября ожидается аномально-жаркая погода. Температура воздуха будет на 7-8 градусов выше нормы.



В ГУ МЧС России по Орловской области напоминают, что в жару нужно надевать головной убор, носить светлую воздухопроницаемую одежду, избегать физических нагрузок, быть чаще в тени и пить больше воды. Лучшее время для похода на пляж - с 08.00 до 11.00 и с 16.00 до 19.00.





Сергей Силаев



