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14:30, 28 августа 2024 года Орловцы могут отправить посылки друзьям и родственникам в приграничные регионы С 27 августа все отделения Почты России бесплатно принимают посылки весом до 10 килограмм.



Фото: архив

Жители Орла и Орловской области теперь могут отправлять посылки своим друзьям и родственникам из Курской и Белгородской областей совершенно бесплатно. С 27 августа отделения Почты России по всей стране принимают посылки весом до 10 килограммов для получателей из этих регионов. Количество посылок от одного отправителя не ограничено. инфопортал Орловской области. Например, этой услугой могут воспользоваться жители Курской и Белгородской областей, которые были вынуждены переехать в другой регион и хотят взять с собой больше личных вещей. Или же родные тех, кто остался на территории, граничащей с этими областями. Об этом сообщает





Сергей Мерцалов



