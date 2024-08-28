Орловские поисковики вернулись из экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе"

Она проходила в Калужской области.

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Уже много лет хранители памяти занимаются поиском воинских захоронений - как массовых, так и одиночных. В этом году в экспедиции участвовали более 600 поисковых отрядов из шести стран: Беларуси, Казахстана, Молдовы, Узбекистана, Кыргызстана. Благодаря их слаженной работе было сделано 85 раскопов.

Удалось обнаружить 125 солдат и командиров Красной Армии, а также пять медальонов и одну именную ложку. Поисковики смогли установить имена двух бойцов. Останки погибших воинов были с почестями перезахоронены.