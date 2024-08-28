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13:45, 28 августа 2024 года
Орловские поисковики вернулись из экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе"Она проходила в Калужской области.
Фото: архив
Орловские поисковики вернулись из экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе", которая проходила в Калужской области. В течение двух недель они работали на 10 участках.
Уже много лет хранители памяти занимаются поиском воинских захоронений - как массовых, так и одиночных. В этом году в экспедиции участвовали более 600 поисковых отрядов из шести стран: Беларуси, Казахстана, Молдовы, Узбекистана, Кыргызстана. Благодаря их слаженной работе было сделано 85 раскопов.
Удалось обнаружить 125 солдат и командиров Красной Армии, а также пять медальонов и одну именную ложку. Поисковики смогли установить имена двух бойцов. Останки погибших воинов были с почестями перезахоронены.
Эльза Ахмедбекова