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13:45, 28 августа 2024 года

Орловские поисковики вернулись из экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе"

Она проходила в Калужской области.

Фото: архив

Орловские поисковики вернулись из экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе", которая проходила в Калужской области. В течение двух недель они работали на 10 участках.
 
Уже много лет хранители памяти занимаются поиском воинских захоронений - как массовых, так и одиночных. В этом году в экспедиции участвовали более 600 поисковых отрядов из шести стран: Беларуси, Казахстана, Молдовы, Узбекистана, Кыргызстана. Благодаря их слаженной работе было сделано 85 раскопов.
 
Удалось обнаружить 125 солдат и командиров Красной Армии, а также пять медальонов и одну именную ложку. Поисковики смогли установить имена двух бойцов. Останки погибших воинов были с почестями перезахоронены.



Эльза Ахмедбекова
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