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9:50, 28 августа 2024 года Асфальт на Колхозном мосту в Орле появится в конце сентября На этой неделе зальют выравнивающий слой полотна.



Фото: архив

Асфальт на Колхозном мосту появится в конце сентября. На этой неделе специалисты зальют выравнивающий слой дорожного полотна. В настоящее время активно ведутся работы на подходах к объекту со стороны улиц Колхозной и Мостовой. Готовность моста составляет 65%. Реконструкцией занимается подрядная организация, которая уже реализовала проекты по строительству Красного моста и моста через Оку в деревне Тайное. В процессе используются самые современные технологии. Открытие нового Колхозного моста запланировано на февраль 2025 года. Согласно проекту, новая конструкция будет иметь ширину на 6 метров больше, чем предыдущая. Переправа получит две полосы для движения и два тротуара для пешеходов.





Всеволод Трифонов



