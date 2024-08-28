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9:50, 28 августа 2024 года

Асфальт на Колхозном мосту в Орле появится в конце сентября

На этой неделе зальют выравнивающий слой полотна.

Фото: архив

Асфальт на Колхозном мосту появится в конце сентября. На этой неделе специалисты зальют выравнивающий слой дорожного полотна. В настоящее время активно ведутся работы на подходах к объекту со стороны улиц Колхозной и Мостовой.
 
Готовность моста составляет 65%. Реконструкцией занимается подрядная организация, которая уже реализовала проекты по строительству Красного моста и моста через Оку в деревне Тайное. В процессе используются самые современные технологии.
 
Открытие нового Колхозного моста запланировано на февраль 2025 года. Согласно проекту, новая конструкция будет иметь ширину на 6 метров больше, чем предыдущая. Переправа получит две полосы для движения и два тротуара для пешеходов.



Всеволод Трифонов
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