Асфальт на Колхозном мосту в Орле появится в конце сентября

|
|Главная » Новости
9:50, 28 августа 2024 года
Асфальт на Колхозном мосту в Орле появится в конце сентябряНа этой неделе зальют выравнивающий слой полотна.
Фото: архив
Асфальт на Колхозном мосту появится в конце сентября. На этой неделе специалисты зальют выравнивающий слой дорожного полотна. В настоящее время активно ведутся работы на подходах к объекту со стороны улиц Колхозной и Мостовой.
Готовность моста составляет 65%. Реконструкцией занимается подрядная организация, которая уже реализовала проекты по строительству Красного моста и моста через Оку в деревне Тайное. В процессе используются самые современные технологии.
Открытие нового Колхозного моста запланировано на февраль 2025 года. Согласно проекту, новая конструкция будет иметь ширину на 6 метров больше, чем предыдущая. Переправа получит две полосы для движения и два тротуара для пешеходов.
Всеволод Трифонов