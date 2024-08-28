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12:30, 28 августа 2024 года В Орловской области к зиме заготовят более 134 тысяч кубометров пескосолянки Смесь необходима для обработки зимних дорог.



Фото: архив

На аппаратном совещании в областной администрации обсудили подготовку к зимнему содержанию дорог. Планируется заготовить 22,3 тысячи тонн соли и завезти 110,8 тысяч кубических метров песка, необходимых для приготовления 134 тысяч кубометров пескосоляной смеси. По состоянию на 1 августа поставлено 57% от запланированного объема соли и 69% от запланированного объема песка. Работы выполняет ГУП ОО "Дорожная служба".





Сергей Мерцалов



