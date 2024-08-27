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21:15, 27 августа 2024 года
Орловцы увидят парад планетРедкое астрономическое явление произойдет в ночь с 27 на 28 августа.
Фото: Московский планетарий
Орловцы увидят парад планет. 28 августа по одну сторону от Солнца окажутся Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и Луна. Об этом говорится в сообщении Московского планетария.
Наблюдать за этим явлением можно уже после 21 часа 27 августа. Первыми на небе появятся Сатурн и Нептун, а после полуночи взойдут Уран, Юпитер, Марс и Луна.
Нептун и Уран будут видны только в телескоп, все остальные планеты при ясной погоде можно наблюдать невооруженным глазом. Следующий большой парад планет состоится 28 февраля 2025 года.
Сергей Мерцалов
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