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8:45, 28 августа 2024 года Глава департамента образования рассказала об изменениях в орловских школах Они вступают в силу в новом учебном году.







В новом учебном году у орловских школьников обществознание будут преподавать только с девятого класса, ОБЖ теперь называется "Основами безопасности и защиты Родины". Перечень изменений утвердил президент страны Владимир Путин.



Руководитель департамента образования Ирина Патронова рассказала корреспонденту "Вести-Орел" о других нововведениях, которые ожидают орловских школьников в предстоящем учебном году.





Юлия Опанасюк



