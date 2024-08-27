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18:30, 27 августа 2024 года Курский "Авангард" продолжает проводить домашние матчи в Орле В минувшие выходные куряне принимали "Сибирь".







Футбольный клуб "Авангард" из Курска продолжает выступать в Орле на стадионе имени Ленина. В минувшие выходные куряне принимали команду "Сибирь" Матч завершился победой "Авангарда" со счетом 4:1. Интересно, что это уже третий домашний матч, который "Авангард" проводит в нашем городе. До этого команда проиграла два матча: один в рамках чемпионата, другой - в кубке.





Анастасия Дорохова



