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18:30, 27 августа 2024 года
Курский "Авангард" продолжает проводить домашние матчи в ОрлеВ минувшие выходные куряне принимали "Сибирь".
Футбольный клуб "Авангард" из Курска продолжает выступать в Орле на стадионе имени Ленина. В минувшие выходные куряне принимали команду "Сибирь" Матч завершился победой "Авангарда" со счетом 4:1.
Интересно, что это уже третий домашний матч, который "Авангард" проводит в нашем городе. До этого команда проиграла два матча: один в рамках чемпионата, другой - в кубке.
Анастасия Дорохова
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