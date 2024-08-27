Старый корпус ливенской гимназии продолжают ремонтировать
Подрядчик должен уложиться до 1 декабря.
В Ливнах продолжается ремонт гимназии. Работы стартовали в марте 2024 года в рамках нацпроекта "Образование". Корпус, где учились младшие школьники, не ремонтировался почти 60 лет.
– Была острая необходимость в замене проводки, в замене системы отопления, потому что были проблемы с температурным режимом, и надеемся, что все это в назначенные сроки закончится, - сказала "Вести-Орел" и.о. директора гимназии города Ливны Татьяна Яковлева.
Рабочим предстоит полностью заменить крышу, коммуникации. На работы выделено более 85 миллионов рублей. На объекте трудятся 40 человек.