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20:30, 27 августа 2024 года Орловские дружинники вернулись из Курской области В соседний регион они доставили гуманитарную помощь.







Орловский отряд "Бригада Катукова" отправился в соседнюю Курскую область. Здесь орловские дружинники оказывают помощь в пунктах временного размещения и госпиталях. Они разгружают и сортируют гуманитарную помощь, а также обучают волонтеров. - Мы тесно сотрудничаем с епархией Курской области, Министерством здравоохранения и различными воинскими подразделениями, - поделился командир отряда Денис Орлов. После двухнедельной командировки в соседний регион дружинники вернулись домой. О поездке расскажет Александра Бахтина.





Александра Бахтина



