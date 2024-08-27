Орловские дружинники вернулись из Курской области

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20:30, 27 августа 2024 года
Орловские дружинники вернулись из Курской областиВ соседний регион они доставили гуманитарную помощь.
Орловский отряд "Бригада Катукова" отправился в соседнюю Курскую область. Здесь орловские дружинники оказывают помощь в пунктах временного размещения и госпиталях. Они разгружают и сортируют гуманитарную помощь, а также обучают волонтеров.
- Мы тесно сотрудничаем с епархией Курской области, Министерством здравоохранения и различными воинскими подразделениями, - поделился командир отряда Денис Орлов.
После двухнедельной командировки в соседний регион дружинники вернулись домой. О поездке расскажет Александра Бахтина.
Александра Бахтина