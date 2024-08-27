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20:01, 27 августа 2024 года Температура за +30 продержится на Орловщине до конца августа Первые дни сентября также выдадутся жаркими.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Тридцатиградусная жара в Орловской области не собирается сдавать позиции, несмотря на приближение календарной осени. Знойная погода продержится до конца лета и задержится на первые сентябрьские дни.



Как сообщает Росгидрометцентр, вплоть до 1 сентября столбики термометров в Орле покажут в районе +16..+17 градусов в ночное время и +30..+31 днем. Облачность переменная, без осадков. По предварительному прогнозу, с 1 сентября температура опустится лишь незначительно: до +28..+29 градусов. Сам День знаний обещает выдаться солнечным и недождливым.













Ольга СУПОНЕВА



