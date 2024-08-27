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13:54, 27 августа 2024 года В Орле наградили лучших работников образования Педагогов поощрил губернатор Андрей Клычков.





В Орле лучшие работники сферы образования региона получили награды. Поощрил педагогов губернатор Андрей Клычков.



В числе награжденных - победители конкурсов "Школа года" и "Детский сад года".



- На огневых рубежах спецоперации героически сражаются наши воины – вчерашние дети, школьники, студенты вузов и техникумов – те самые ребята, в воспитание которых вы и ваши коллеги вложили сердце и душу, свой многолетний труд, чтобы из них выросли достойные граждане и патриоты страны. А это, пожалуй, главный показатель, главный результат работы всей системы образования, - отметил Андрей Клычков.





Ольга СУПОНЕВА



