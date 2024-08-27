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18:04, 27 августа 2024 года

Стал известен график выплат соцпособий на сентябрь в Орловской области

Рассказываем, в каких числах придут выплаты.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Отделение Соцфонда по Орловской области обнародовало график выплат пособий на сентябрь-2024. Рассказываем, в каких числах получателям социальных выплат поступят деньги. 

В период с 4 по 9 сентября 2024 года гражданам произведут следующие выплаты с фиксированной суммой - выплаты на третьего и последующего ребенка, детские из средств регионального бюджета, единовременная выплата взамен "Подарка новорожденному", пособие многодетной семье, выплаты многодетным семьям на школьную форму, единовременное пособие многодетным семьям, маткапитал многодетной семье, доплата к пенсии многодетным матерям.

С 10 по 16 сентября придут следующие выплаты: пособие региональным категориям получателей мер соцподдержки, ежемесячное пособие семьям Героев России (посмертно). Другие выплаты будут осуществляться в индивидуальном порядке, в их числе 
В индивидуальном порядке осуществляются следующие выплаты:  денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ многодетным семьям и другим получателям региональных мер поддержки, компенсация расходов на уплату взноса на капремонт отдельным категориям граждан.

Выплаты субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг будут произведены 20 – 25 сентября 2024 года. 







Ольга СУПОНЕВА
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