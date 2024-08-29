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13:37, 27 августа 2024 года В Орловской области повысят зарплату молодым учителям В течение первых трех лет работы базовую ставку поднимут на 20%.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В Орловской области молодым педагогам повысят зарплату. Базовую ставку поднимут на 20% на первые три года работы.



Об этом сообщает региональный департамент образования:



- Речь идет о молодых специалистах - выпускниках профильных образовательных организаций, поступивших на работу в течение первых пяти лет после окончания своего обучения или продолжающим работу по трудовым договорам, заключенным в период обучения по очной форме.



Кроме того, по 2 тысячи рублей стимулирующих выплат добавят педагогам-методистам, педагогам-наставникам. Условие - выполнение ими не входящей в должностные обязанности дополнительной деятельности.





Ольга СУПОНЕВА



