В Орловской области повысят зарплату молодым учителям
В течение первых трех лет работы базовую ставку поднимут на 20%.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
В Орловской области молодым педагогам повысят зарплату. Базовую ставку поднимут на 20% на первые три года работы.
Об этом сообщает региональный департамент образования:
- Речь идет о молодых специалистах - выпускниках профильных образовательных организаций, поступивших на работу в течение первых пяти лет после окончания своего обучения или продолжающим работу по трудовым договорам, заключенным в период обучения по очной форме.
Кроме того, по 2 тысячи рублей стимулирующих выплат добавят педагогам-методистам, педагогам-наставникам. Условие - выполнение ими не входящей в должностные обязанности дополнительной деятельности.