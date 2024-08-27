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19:02, 27 августа 2024 года Добираться в школу автобусом на Орловщине будет больше 6 тысяч учеников Подвозить учащихся будут 225 машин.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В Орловской области в новом учебном году будет задействовано для подвоза учеников 225 автобусов. Они будут перевозить более 6 600 школьников.



Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Всего в области насчитывается 485 школьных маршрутов, по ним до учебы добираются дети и подростки, живущие в селах и деревнях.



Отмечается, что за организацию подвоза ответственность несут учредители образовательных организаци.





Ольга СУПОНЕВА



