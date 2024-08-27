Главная » Новости



17:02, 27 августа 2024 года В разрушенных храмах Орловщины прошли молебны Верующие собрались в старинных святынях Мценского района.



Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

В Орловской области верующие собрались на молебны в разрушенных храмах. Вновь наполнились прихожанами святыни 19-го века, расположенные в Мценском районе.



Сперва орловцы устроили уборку внутри самих храмов, привели в порядок территорию рядом с ними. А затем собрались и на молитву. Молебны состоялись в руинированном Покровском храме деревни Глазуново, а также в Казанском храме села Кислино. Оба эти храма были закрыты в 30-х годах прошлого века.





- По решению Священного Синода Русской Православной Церкви, которое было принято 16 мая 2023 года в Даниловом монастыре Москвы — приходы действующих храмов обязаны совершать богослужения в каждом из недействующих храмов или рядом с ним, - пояснили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.





Ольга СУПОНЕВА



