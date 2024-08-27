вторник 27.08.2024 18:15:01 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

17:02, 27 августа 2024 года

В разрушенных храмах Орловщины прошли молебны

Верующие собрались в старинных святынях Мценского района.

Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

В Орловской области верующие собрались на молебны в разрушенных храмах. Вновь наполнились прихожанами святыни 19-го века, расположенные в Мценском районе.

Сперва орловцы устроили уборку внутри самих храмов, привели в порядок территорию рядом с ними. А затем собрались и на молитву. Молебны состоялись в руинированном Покровском храме деревни Глазуново, а также в Казанском храме села Кислино. Оба эти храма были закрыты в 30-х годах прошлого века.


По решению Священного Синода Русской Православной Церкви, которое было принято 16 мая 2023 года в Даниловом монастыре Москвы — приходы действующих храмов обязаны совершать богослужения в каждом из недействующих храмов или рядом с ним, - пояснили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии. 


Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.