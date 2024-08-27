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13:08, 27 августа 2024 года

Клычков поручил подготовиться к отопительному сезону на Орловщине до 15 сентября

Пока что готовы 75% жилых домов и 93% соцучреждений.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В Орловской области продолжается подготовка к зиме. Губернатор Андрей Клычков поручил завершить ее к 15 сентября.

Речь об этом шла 27 августа на аппаратном совещании в областном правительстве. Прозвучала, в том числе, информация о готовности к сезону теплых батарей на сегодняшний день.

- Из 4394 домов подготовлено 3304, что составляет 75 % от плана, из 1086 объектов социальной сферы подготовлено 1011 объектов, что составляет 93 %, 
из 1187 источников теплоснабжения подготовлено 1126, что составляет 93 %, - сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Есть районы, которые уже полностью готовы к холодам: Болховский и Троснянский. В срок до 15 ноября предприятия ТЭК должны получить паспорта готовности к прохождению холодного периода.


Ольга СУПОНЕВА
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