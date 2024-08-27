В Северном районе Орла 28 августа отключат горячую воду

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13:00, 27 августа 2024 года
В Северном районе Орла 28 августа отключат горячую водуПубликуем список адресов.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
В среду, 28 августа, в Северном районе Орла пройдет отключение горячей воды. Публикуем список адресов.
С 8.00 до 20.00 подача горячей воды будет приостановлена:
Московское шоссе д.155, 155а, 157, 161, 163, 163а, 165, 167, 169, 171;
ул. Рощинская д. 1,3,5, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 7а;
ул. Металлургов д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 44.
Причиной отключения в АО "Квадра" называют ремонт ветхого участка теплосети на улице Металлургов.
Ольга СУПОНЕВА