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15:30, 27 августа 2024 года Вторая поликлиника в Орле взяла шефство над ПВР в Советском районе Каждое утро туда приезжают терапевты.







Вторая поликлиника в Орле оказывает помощь вынужденным переселенцам, которые находятся в пунктах временного размещения в Советском районе. Терапевты приезжают туда каждое утро, потому что в ПВР постоянно кому-то нужна медицинская помощь.



Из-за перенесенного стресса у многих людей обостряются хронические заболевания. К курянам врачи приходят в свободное от работы время. Они приносят необходимые лекарства, которые покупают на средства, собранные силами медработников.



Всего под патронажем врачей второй поликлиники находятся три пункта временного размещения.





Елена Литинская



