Вторая поликлиника в Орле взяла шефство над ПВР в Советском районе
Каждое утро туда приезжают терапевты.
Вторая поликлиника в Орле оказывает помощь вынужденным переселенцам, которые находятся в пунктах временного размещения в Советском районе. Терапевты приезжают туда каждое утро, потому что в ПВР постоянно кому-то нужна медицинская помощь.
Из-за перенесенного стресса у многих людей обостряются хронические заболевания. К курянам врачи приходят в свободное от работы время. Они приносят необходимые лекарства, которые покупают на средства, собранные силами медработников.
Всего под патронажем врачей второй поликлиники находятся три пункта временного размещения.