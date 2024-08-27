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13:30, 27 августа 2024 года Жительница Орловской области отметила 100-летний юбилей Мария Никитична Алюшкина - участница Великой Отечественной войны.



Фото: администрация города Ливны

26 августа жительница Ливен Мария Никитична Алюшкина отметила 100-летний юбилей. В этот день ее поздравили представители власти и активисты молодежных организаций "Волонтеры Победы" и "Движение Первых".



Поздравительные телеграммы в адрес Марии Никитичны направили президент России Владимир Путин и главы Ливен Сергей Трубицин. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Ливны.



В конце 1941 года семья Алюшкиных была эвакуирована из Ливен в Липецкую область. Там 15-летняя Мария узнала о наборе в военный госпиталь и сразу же решила пойти добровольцем.



2 января 1942 года заступила на службу и попала в операционно-перевязочный блок. В течение всей войны она помогала раненым бойцам.



Мария Никитична прошла всю страну, дойдя до Берлина, работая в полевом госпитале. Всего медсестрой она трудилась 14 лет. Затем долгое время работала на металлургическом заводе в городе Таганрог. А в 1990-е годы вернулась в родные Ливны.







Сергей Мерцалов



