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13:00, 27 августа 2024 года Бесплатные курсы по оказанию первой медицинской помощи стартовали в Орле Организовали их добровольцы из "Бригады Катукова".







Как правильно наложить повязку или жгут, а также как помочь человеку, который подавился – обо всем этом и многом другом узнали орловцы на бесплатных медицинских курсах. Курсы были организованы дружинниками "Бригады Катукова" и Орловским отделением Всероссийского студенческого корпуса спасателей. За четыре часа нужно было успеть изучить содержимое базовой аптечки, попрактиковаться в массаже сердца и разобраться в различиях между артериальным и венозным кровотечением. Хотя список тем был обширным, времени всегда не хватает. Участники курсов внимательно следили за каждым действием инструкторов и задавали вопросы, чаще всего о первой помощи.





Анастасия Дорохова



