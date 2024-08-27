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12:30, 27 августа 2024 года В Орле готовятся обеспечить безопасность во время школьных линеек Вопрос обсудили на заседании городской антитеррористической комиссии.



Фото: архив

В Орле готовятся к обеспечению безопасности во время школьных линеек. Этот вопрос обсуждался на заседании городской антитеррористической комиссии под председательством мэра Юрия Парахина.



Аналогичная работа проведена и в учреждениях соцкультбыта города. Об этом









Начальник управления образования, спорта и физкультуры администрации Орла Анастасия Сергеева сообщила, что разработан комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня защищенности. В него, в частности входят: контроль за входом и выходом учащихся и сотрудников в здания учебных заведений, ограничение допуска посетителей, запрет на въезд любого автотранспорта на территории школ, разработка плана эвакуации и многое другое.Аналогичная работа проведена и в учреждениях соцкультбыта города. Об этом рассказали в орловской мэрии.





Сергей Мерцалов



