В Орле готовятся обеспечить безопасность во время школьных линеек

Начальник управления образования, спорта и физкультуры администрации Орла Анастасия Сергеева сообщила, что разработан комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня защищенности. В него, в частности входят: контроль за входом и выходом учащихся и сотрудников в здания учебных заведений, ограничение допуска посетителей, запрет на въезд любого автотранспорта на территории школ, разработка плана эвакуации и многое другое.
Аналогичная работа проведена и в учреждениях соцкультбыта города. Об этом рассказали
в орловской мэрии.