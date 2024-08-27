Орловские волонтеры ежедневно помогают Курской области

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12:00, 27 августа 2024 года
Орловские волонтеры ежедневно помогают Курской областиВ соседнем регионе работают гуманитарные миссии.
Орловские волонтеры ежедневно отправляются в Курскую область с гуманитарной миссией. Помощь измеряется машинами и тоннами. Так, например, только за один день гуманитарная группа "Сила в правде" выдала 870 пайков, доставив курянам овощи, фрукты, одежду и обувь.
В интернете появился дневник из жизни волонтеров. Они рассказывают о своей работе и делятся тем, с чем им приходится сталкиваться.
Многие орловцы вносят свой вклад в комфортную жизнь соседей, привозя в пункты временного размещения самое необходимое: посуду, стройматериалы для восстановления временного жилья. Не забывают и о детях - их радуют сладостями. Работа по оказанию помощи курянам продолжается.
Елена Степовая