Орловские волонтеры ежедневно помогают Курской области

В соседнем регионе работают гуманитарные миссии.

В интернете появился дневник из жизни волонтеров. Они рассказывают о своей работе и делятся тем, с чем им приходится сталкиваться.

Многие орловцы вносят свой вклад в комфортную жизнь соседей, привозя в пункты временного размещения самое необходимое: посуду, стройматериалы для восстановления временного жилья. Не забывают и о детях - их радуют сладостями. Работа по оказанию помощи курянам продолжается.