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12:00, 27 августа 2024 года

Орловские волонтеры ежедневно помогают Курской области

В соседнем регионе работают гуманитарные миссии.



Орловские волонтеры ежедневно отправляются в Курскую область с гуманитарной миссией. Помощь измеряется машинами и тоннами. Так, например, только за один день гуманитарная группа "Сила в правде" выдала 870 пайков, доставив курянам овощи, фрукты, одежду и обувь.
 
В интернете появился дневник из жизни волонтеров. Они рассказывают о своей работе и делятся тем, с чем им приходится сталкиваться.
 
Многие орловцы вносят свой вклад в комфортную жизнь соседей, привозя в пункты временного размещения самое необходимое: посуду, стройматериалы для восстановления временного жилья. Не забывают и о детях - их радуют сладостями. Работа по оказанию помощи курянам продолжается. 



Елена Степовая
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