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11:07, 27 августа 2024 года Все младшие школьники в Орловской области обеспечены бесплатным горячим питанием А в 21 муниципалитете региона бесплатное питание получают учащиеся с 5 по 11 класс.



Фото: архив

В Орловской области все ученики начальной школы обеспечены бесплатным горячим питанием. Кроме того, в 21 муниципалитете региона бесплатное питание получают все школьники с 5 по 11 класс. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла". В шести муниципалитетах - Орле, Ливнах, Мценске, Орловском округе, Глазуновском и Покровском районах - бесплатное горячее питание предоставляется школьникам 5-11 классов из льготных категорий. Также в орловских школах организовано двухразовое бесплатное горячее питание для детей с ограниченными возможностями здоровья.





Сергей Мерцалов



