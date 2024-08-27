В Орловской области почетным донорам будет легче подать заявление на выплату
Теперь для этого достаточно обратиться в МФЦ.
Фото: архив
Теперь почетным донорам России будет гораздо проще получать ежегодную денежную выплату. Им достаточно посетить ближайший МФЦ. А с 30 ноября 2023 года это можно будет сделать и через портал Госуслуг.
Власти неоднократно подчеркивали важность поддержки этой категории граждан. Например, в областном бюджете на 2024 год предусмотрено около 42 миллионов рублей для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России".