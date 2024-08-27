Главная » Новости



8:30, 27 августа 2024 года Орловские депутаты утвердили повестку на предстоящую сессию Заседание облсовета состоится 30 августа.



Фото: Леонид Музалевский

На заседании Президиума Орловского областного Совета депутаты обсудили повестку предстоящей сессии регионального парламента. 30 августа планируется рассмотреть 24 вопроса. Леонид Музалевский, предлагается расширить список лиц, которые будут считаться участниками вооруженных конфликтов и получат дополнительные меры социальной поддержки. В него войдут сотрудники органов внутренних дел, национальной гвардии и других воинских формирований, принимавших участие в отражении вооруженного вторжения на территорию России. Как сообщил спикер областного Советапредлагается расширить список лиц, которые будут считаться участниками вооруженных конфликтов и получат дополнительные меры социальной поддержки. В него войдут сотрудники органов внутренних дел, национальной гвардии и других воинских формирований, принимавших участие в отражении вооруженного вторжения на территорию России. По словам Музалевского, эти изменения особенно важны в связи с событиями в Курской области. Государство должно проявлять заботу о тех, кто рискует своей жизнью для защиты нашей страны от внешней агрессии.







Сергей Мерцалов



