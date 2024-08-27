В Ливнах появился центр досуга для малышей и подростков

|Главная » Новости
14:00, 27 августа 2024 года
В Ливнах появился центр досуга для малышей и подростковНа реализацию проекта был получен грант в размере двух миллионов рублей.
Фото: администрация города Ливны
В городе Ливны на базе Центра молодежи "Лидер" открылся муниципальный центр досуга для детей и подростков. На реализацию этого проекта муниципалитет получил грант в размере двух миллионов рублей.
В центре можно будет получить квалифицированную помощь психолога. Кроме того, здесь будут проходить мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, досуговые, творческие и развивающие занятия.
В центре начнут свою работу клубы "Кинозал" и "Успешное родительство". Также будут проводиться занятия по программам "Территория безопасности" и "Новые горизонты". Об этом сообщает администрация города Ливны
.
Сергей Мерцалов