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14:00, 27 августа 2024 года В Ливнах появился центр досуга для малышей и подростков На реализацию проекта был получен грант в размере двух миллионов рублей.



Фото: администрация города Ливны

В городе Ливны на базе Центра молодежи "Лидер" открылся муниципальный центр досуга для детей и подростков. На реализацию этого проекта муниципалитет получил грант в размере двух миллионов рублей. В центре можно будет получить квалифицированную помощь психолога. Кроме того, здесь будут проходить мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, досуговые, творческие и развивающие занятия. администрация города Ливны.

В центре начнут свою работу клубы "Кинозал" и "Успешное родительство". Также будут проводиться занятия по программам "Территория безопасности" и "Новые горизонты". Об этом сообщает





Сергей Мерцалов



