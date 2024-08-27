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10:10, 27 августа 2024 года В Орле простились с участником СВО Александром Федотовым Уроженец Залегощенского района погиб при выполнении боевых задач.



Фото: газета "Маяк"

20 августа 2024 года в Орле простились с участником СВО Александром Федотовым. Об этом сообщила районная газета "Маяк". Александр был мобилизован в октябре 2022 года. Во время одного из боев он получил осколочное ранение.



После лечения в госпитале он вернулся к своим сослуживцам. Награжден медалью "За Отвагу". Уроженец Залегощенского района погиб 6 августа при исполнении боевых задач по прикрытию государственной границы.





Сергей Мерцалов



