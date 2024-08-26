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16:41, 26 августа 2024 года

Орловский фермер утроил поголовье коз и овец

Алексей Редько уже 20 лет занимается животноводством.



Мценский фермер Алексей Редько начинал с 50 голов, сейчас его стадо насчитывает 150 животных. Из них 70 коз, а 80 - овцы. Амчанин является выпускником школы фермеров.

Живут нормально, плодятся нормально, особо неприхотливые, - отмечает фермер.

Кроме того, Алексей держит свиней. Скрестив породы, мужчина получил животных, устойчивых к орловскому климату и быстро набирающих вес.

Я стараюсь держать сальную породу, потому что в наших краях любят сало и коптим его сами, плюс приезжают с Москвы ко мне, с Подольска, - делится он.

Кроме того, Алексей Редько желает внести вклад в развитие орловского туризма – мужчина взял в аренду водоем. В него запустили белого амура и карпа. Мальки подрастут через два-три года, затем можно будет начать рыбалку.


Мария Семак
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