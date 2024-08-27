Орловцы выбирают службу по контракту

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18:30, 26 августа 2024 года
Орловцы выбирают службу по контрактуЧисло желающих в связи с последними событиями увеличилось.
Орловцы активно выбирают службу по контракту, и в последнее время число желающих только растет. В пунктах отбора они могут получить ответы на все интересующие вопросы, связанные с выплатами и социальными гарантиями для семей защитников.
На каждой торжественной отправке присутствует протоиерей. Он вручает освященные крестики тем, у кого их нет, и благословляет будущих защитников Родины.
Встать в строй Армии России могут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Инструкторы в пункте отбора помогут им заполнить необходимые документы. Кандидаты должны пройти медосмотр и психологическую консультацию.
Напомним, что орловцы, заключившие контракт с 1 августа, получат единовременную выплату в размере 800 тысяч рублей. На такую финансовую поддержку могут рассчитывать все, кто до 31 декабря этого года примет решение отправиться на передовую.
Антон Сорокин