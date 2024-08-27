Орловцы выбирают службу по контракту

Число желающих в связи с последними событиями увеличилось.

На каждой торжественной отправке присутствует протоиерей. Он вручает освященные крестики тем, у кого их нет, и благословляет будущих защитников Родины.

Встать в строй Армии России могут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Инструкторы в пункте отбора помогут им заполнить необходимые документы. Кандидаты должны пройти медосмотр и психологическую консультацию.

Напомним, что орловцы, заключившие контракт с 1 августа, получат единовременную выплату в размере 800 тысяч рублей. На такую финансовую поддержку могут рассчитывать все, кто до 31 декабря этого года примет решение отправиться на передовую.