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19:00, 26 августа 2024 года Участникам СВО в Орле вручили жилищные сертификаты Поздравления принимали два бойца из числа детей-сирот.



Фото: департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения

Участникам СВО из числа детей-сирот в Орле вручили жилищные сертификаты. Руслан Сальков и Андрей Рудаков исполняют патриотический долг в зоне проведения спецоперации. Один из бойцов сейчас находится в отпуске. За второго жилищный сертификат получила его жена.



Сертификаты вручил руководитель регионального департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Сергей Латынин. Он пожелал военным здоровья и скорейшего возвращения домой.





Сергей Мерцалов



