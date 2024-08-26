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18:00, 26 августа 2024 года Орловские дети научили вынужденных переселенцев бисероплетению Встреча состоялась в одном из ПВР.



Фото: Орловская митрополия

Воспитанники воскресной школы Казанского храма поселка Нарышкино навестили вынужденных переселенцев из Курской области. Ребята приехали в один из ПВР и провели увлекательный мастер-класс по бисероплетению. Все желающие под руководством юных мастеров создали из бисера фигурки ангелов.



Кроме того, учащиеся воскресной школы представили постояльцам сценки на разные темы из репертуара своего школьного театра. После представлений куряне угостили юных орловцев тортом, который сами испекли. Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.





Сергей Мерцалов



