В Орловской области продолжается ремонт десяти школ

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15:30, 26 августа 2024 года
В Орловской области продолжается ремонт десяти школЗавершить работы планируется в 2025 году.
Фото: архив
В Орловской области проводится капитальный ремонт 10 школ в рамках национального проекта "Образование".
Ремонтные работы ведутся в школе № 2 поселка Нарышкино, Хотынецкой школе имени Поматилова и школе № 15 города Орла. Кроме того, работы проводятся в лицее № 32 и гимназии № 39 Орла, а также в школе № 5 города Ливны и Каменской средней общеобразовательной школе Малоархангельского района. Планируется, что все эти объекты будут готовы к 2025 году.
В ноябре-декабре планируется завершить ремонт Мезенского лицея, Орловской общеобразовательной школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и гимназии города Ливны. Об этом сообщает пресс-служба правительства области
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Сергей Мерцалов