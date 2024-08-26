Главная » Новости



15:30, 26 августа 2024 года В Орловской области продолжается ремонт десяти школ Завершить работы планируется в 2025 году.



Фото: архив

В Орловской области проводится капитальный ремонт 10 школ в рамках национального проекта "Образование". Ремонтные работы ведутся в школе № 2 поселка Нарышкино, Хотынецкой школе имени Поматилова и школе № 15 города Орла. Кроме того, работы проводятся в лицее № 32 и гимназии № 39 Орла, а также в школе № 5 города Ливны и Каменской средней общеобразовательной школе Малоархангельского района. Планируется, что все эти объекты будут готовы к 2025 году. пресс-служба правительства области. В ноябре-декабре планируется завершить ремонт Мезенского лицея, Орловской общеобразовательной школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и гимназии города Ливны. Об этом сообщает





Сергей Мерцалов



