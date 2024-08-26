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14:30, 26 августа 2024 года Под Орлом состоялась благотворительная страйкбольная игра Она прошла в лесу возле поселка Никуличи.







В лесу рядом с поселком Никуличи состоялась страйкбольная игра. Более сотни человек из соседних областей приехали в наш регион, чтобы принять участие в благотворительном состязании. Все собранные средства будут направлены на покупку медикаментов для военного госпиталя в Белгороде. - На данный момент мы приняли решение помочь госпиталю в Белгороде, все средства будут переданы на покупку лекарственных препаратов и перевязочных материалов, - рассказал участник игры с позывным "Циклон". Страйкбол - это военно-тактическая игра. Оружие в ней почти не отличается от настоящего, за исключением того, что вместо пуль используется мягкая пневматика. Страйкбол включен во всероссийский реестр видов в 2020 году. В последние годы страйкбол становится всё более популярным среди молодежи в нашем регионе. Кто-то приходит на игру, чтобы побегать в полном обмундировании по лесу или полю, а кто-то просто хочет провести время с друзьями. Но самое главное - это то, что страйкбол учит тактике на практике.





Антон Сорокин



