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14:30, 26 августа 2024 года

Под Орлом состоялась благотворительная страйкбольная игра

Она прошла в лесу возле поселка Никуличи.



В лесу рядом с поселком Никуличи состоялась страйкбольная игра. Более сотни человек из соседних областей приехали в наш регион, чтобы принять участие в благотворительном состязании. Все собранные средства будут направлены на покупку медикаментов для военного госпиталя в Белгороде.
 
- На данный момент мы приняли решение помочь госпиталю в Белгороде, все средства будут переданы на покупку лекарственных препаратов и перевязочных материалов, - рассказал участник игры с позывным "Циклон".
 
Страйкбол - это военно-тактическая игра. Оружие в ней почти не отличается от настоящего, за исключением того, что вместо пуль используется мягкая пневматика. Страйкбол включен во всероссийский реестр видов в 2020 году. 
 
В последние годы страйкбол становится всё более популярным среди молодежи в нашем регионе. Кто-то приходит на игру, чтобы побегать в полном обмундировании по лесу или полю, а кто-то просто хочет провести время с друзьями. Но самое главное - это то, что страйкбол учит тактике на практике.



Антон Сорокин
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