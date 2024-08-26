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10:56, 26 августа 2024 года В Кромах госпитализировали мотоциклиста после столкновения с двумя авто Авария произошла на трассе М-2 "Крым".



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

В поселке Кромы Орловской области 25 августа 45-летний водитель "Yamaha XVS950 VSTAR" ехал по дороге М-2 "Крым" и в районе 408-го километра выехал на встречку, где столкнулся с "Рено Дастер", который поворачивал налево.



Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель мотоцикла затем столкнулся и со стоящим "Ниссан Кашкай". В результате мужчина пострадал, ему потребовалась госпитализация.





Сергей Силаев



