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13:00, 26 августа 2024 года

Лидером по намолоту зерна в Орловской области стало "Славянское"

Всего у хозяйства - 4 тысячи гектаров земли.



В этом году АО "Славянское" стало лидером по намолоту зерна в Орловской области. Хозяйство обрабатывает 4 тысячи гектаров земли, из которых половина отведена под корма для скота.
 
На племенном заводе содержится 7,5 тысячи голов крупного рогатого скота. Ежедневно производится 28 тонн молока, которое отправляется на орловский завод по производству сыра.

Также завод производит 4-5 тонн мяса в сутки. Он не останавливал свою работу ни во время пандемии, ни после начала специальной военной операции. За последние 10 лет в развитие предприятия было вложено более миллиарда рублей.



Мария Семак
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