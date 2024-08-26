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8:00, 26 августа 2024 года Орловские футболисты победили в Туле Матч закончился со счетом 3:1.



Фото: ФК "Орел"

Футбольный клуб "Орел" 25 августа на выезде одержал волевую победу в матче против дубля тульского "Арсенала" в рамках Второй лиги. Матч завершился со счетом 3:1.



Первый гол был пропущен на 20-й минуте, однако орловцы сумели отыграться в первом тайме, отличился Максим Ставцев, реализовав выход один на один.



Во втором тайме забивал только ФК "Орел". За несколько минут Максим Дмитриев оформил дубль и принес победу своей команде.





Сергей Силаев



