Почти 50 крыш жилых домов капитально отремонтировали в Орловской области

|
|воскресенье 25.08.2024 22:38:54
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
18:00, 25 августа 2024 года
Почти 50 крыш жилых домов капитально отремонтировали в Орловской областиВ 2024 году осталось привести в порядок 11.
Фото: архив
В Орловской области продолжаются работы по капремонту крыш многоквартирных домов. Ремонт проводится в рамках областной программы.
По информации пресс-службы областного правительства, планом в 2024 году предусмотрен ремонт 60 крыш, работы на 49 из них уже завершены. Работы находятся на контроле правительства региона.
В целом в Орловской области работы по обновлению кровли ведутся по графику.
Сергей Силаев
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.