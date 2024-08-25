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18:00, 25 августа 2024 года Почти 50 крыш жилых домов капитально отремонтировали в Орловской области В 2024 году осталось привести в порядок 11.



Фото: архив

В Орловской области продолжаются работы по капремонту крыш многоквартирных домов. Ремонт проводится в рамках областной программы.



По информации пресс-службы областного правительства, планом в 2024 году предусмотрен ремонт 60 крыш, работы на 49 из них уже завершены. Работы находятся на контроле правительства региона.



В целом в Орловской области работы по обновлению кровли ведутся по графику.





Сергей Силаев



