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17:00, 25 августа 2024 года В трех школах Болховского района откроются центры детских инициатив Многофункциональные пространства заработают 1 сентября.



Фото: "Болховские куранты"

В Злынской, Струковской и Фатневской школах Болховского района Орловской области с нового учебного года заработают центры детских инициатив. Об этом сообщила районная газета "Болховские куранты".



В кабинетах провели ремонт, установили мебель. Центры используют для сборов школьных команд, кружков, советов "Движения первых".



Помимо этого, в обновленных кабинетах планируют проводить встречи с родителями, педагогами, а также совместные мероприятия и игры. Центры также предусмотрены для внеурочной деятельности и получения дополнительного образования школьниками.



Подобные пространства созданы в 244 школах региона и 18 учреждениях среднего профессионального образования.





Сергей Силаев



