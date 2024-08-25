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16:00, 25 августа 2024 года В Сосковскую ЦРБ устроились два молодых врача Доктора окончили университет в 2024 году.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

В центральной больнице Сосковского района Орловской области начали работу два молодых медика - Станислав и Татьяна Волобуевы. Они в 2024 году окончили Орловский государственный университет имени Тургенева по специальности "Лечебное дело".





Потрудиться в районной ЦРБ врачи решили, чтобы набраться опыта и закрепить знания. Со второго курса Татьяна и Станислав уже работали в больнице Семашко - в терапевтическом, пульмонологическом отделениях, в реанимации, а также помогали спасать жизни пациентов в ковидном отделении.



Через год врачи планируют продолжить обучение уже в ординатуре и посвятить себя лечению пациентов с онкологическими заболеваниями.





Сергей Силаев



