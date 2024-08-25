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11:00, 25 августа 2024 года Под Орлом в ДТП с квадроциклом пострадал человек Транспортное средство столкнулось с легковушкой.



ФОто: ГУ МЧС России по Орловской области

Вечером 24 августа в пгт. Нарышкино Урицкого района произошло ДТП - столкнулись квадроцикл и легковое авто.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, в ДТП пострадал один человек. Квадроцикл перевернулся, а машина помята. Других подробностей аварии пока не приводится.





Сергей Силаев



