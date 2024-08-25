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14:00, 25 августа 2024 года Клещи покусали почти 1800 орловцев Из них более 500 пострадавших - дети.



Фото: архив

В Орловской области зафиксировали 1799 обращений пострадавших от укусов клещей. Такие данные актуальны на 23 августа 2024 года.



По информации управления Роспотребнадзора по Орловской области, из 1799 укушенных 546 - дети, также зарегистрировано 19 случаев заболевания боррелиозом. По данным исследований клещей, снятых с людей, инфицированность возбудителями боррелиоза составила 18,2%, гранулоцитарным анаплазмозом человека - 6,6%.



В 2024 году на территории Орловской области от клещей обработали 405 гектаров, в том числе на территории летних лагерей - порядка 120 гектаров.





Сергей Силаев



