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14:00, 25 августа 2024 года

Клещи покусали почти 1800 орловцев

Из них более 500 пострадавших - дети.

Фото: архив

В Орловской области зафиксировали 1799 обращений пострадавших от укусов клещей. Такие данные актуальны на 23 августа 2024 года.

По информации управления Роспотребнадзора по Орловской области, из 1799 укушенных 546 - дети, также зарегистрировано 19 случаев заболевания боррелиозом. По данным исследований клещей, снятых с людей, инфицированность возбудителями боррелиоза составила 18,2%, гранулоцитарным анаплазмозом человека - 6,6%.

В 2024 году на территории Орловской области от клещей обработали 405 гектаров, в том числе на территории летних лагерей - порядка 120 гектаров.


Сергей Силаев
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